Visite commentée : les cathares à Toulouse, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : les cathares à Toulouse Dimanche 20 septembre, 11h00 Office de tourisme de Toulouse Haute-Garonne

Tarif normal : 7€. Réservation obligatoire, places limitées. RDV : office de tourisme, donjon du Capitole. Métro ligne A, Capitole. Durée : 2 heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Qui étaient les Bons Hommes ? Pourquoi les Parfaits ont-ils fait trembler l’Église ?

Découvrez comment la croisade lancée en 1209 a redessiné les frontières de l’Occitanie, tout en conduisant l’Église à se doter d’un tribunal chargé de lutter contre les hérétiques.

Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie 05 17 42 31 31 https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees https://fr-fr.facebook.com/Toulouse.tourisme/;https://www.pinterest.fr/visiteztoulouse/;https://twitter.com/visiteztoulouse;https://www.instagram.com/visiteztoulouse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 17 42 31 31 »}] https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT L’office de tourisme de Toulouse se trouve dans le Donjon du Capitole, également connu sous le nom de tour des archives.

À l’arrière du Capitole, dont il faisait autrefois partie, la tour des archives présente une architecture curieuse avec son beffroi d’inspiration flamande.

Construit en 1525 dans le but de protéger la poudre et les archives qui garantissaient la liberté municipale, cet édifice a une allure défensive qui lui a valu le surnom de Donjon de la part des Toulousains. Niché entre le majestueux Capitole, la station de métro et les commerces, il peut passer inaperçu si l’on ne lève pas les yeux !

En parfait état de conservation, le Donjon fait partie des bâtiments restaurés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et abrite l’office de tourisme de Toulouse depuis 1948.

Parmi les objets qu’il abritait à l’époque, on trouvait notamment un coffre qui s’ouvrait grâce à 7 clés (une par capitoul) : les documents y étaient en sécurité !

Qui étaient les Bons Hommes ? Pourquoi les Parfaits ont fait trembler l’Eglise ? Découvrez aussi comment la croisade lancée en 1209 va redessiner les frontières de l’Occitanie tout en amenant à se…

© Rémi Deligeon – Toulouse Team