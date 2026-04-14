Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux
Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux dimanche 26 juillet 2026.
Périgueux
Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet à 15h Accompagnés d’une médiatrice, partez à la découverte des incontournables du musée.
Durée environ 45 min
payant sur réservation 05 53 06 40 70
Dimanche 26 juillet à 15h Accompagnés d’une médiatrice, partez à la découverte des incontournables du musée.
Durée environ 45 min
payant sur réservation 05 53 06 40 70 .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
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English : Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée
Sunday, July 26, 3pm: Accompanied by an interpreter, discover the museum?s must-sees.
Duration: approx. 45 min
paying ? reservation required: 05 53 06 40 70
L’événement Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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