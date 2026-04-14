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Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux

Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux

Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : 22 Cours Tourny

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 8 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Dimanche 26 juillet à 15h Accompagnés d’une médiatrice, partez à la découverte des incontournables du musée.

Durée environ 45 min
payant sur réservation 05 53 06 40 70
Dimanche 26 juillet à 15h Accompagnés d’une médiatrice, partez à la découverte des incontournables du musée.

Durée environ 45 min
payant sur réservation 05 53 06 40 70   .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 

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English : Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée

Sunday, July 26, 3pm: Accompanied by an interpreter, discover the museum?s must-sees.

Duration: approx. 45 min
paying ? reservation required: 05 53 06 40 70

L’événement Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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