Périgueux

Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 juillet à 15h Accompagnés d’une médiatrice, partez à la découverte des incontournables du musée.

Durée environ 45 min

payant sur réservation 05 53 06 40 70

Dimanche 26 juillet à 15h Accompagnés d’une médiatrice, partez à la découverte des incontournables du musée.

Durée environ 45 min

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English : Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée

Sunday, July 26, 3pm: Accompanied by an interpreter, discover the museum?s must-sees.

Duration: approx. 45 min

paying ? reservation required: 05 53 06 40 70

L’événement Visite commentée les chefs d’oeuvres incontournables du musée Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux