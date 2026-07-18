Visite commentée : les contes en vadrouille, Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée : les contes en vadrouille Samedi 19 septembre, 11h15 Musée Fabre Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Les Contes en vadrouille, un collectif composé de professionnelles de la petite enfance de la Ville de Montpellier, invitent les tout-petits et leurs familles à venir écouter des histoires.

Durée : 45 minutes.

Rendez-vous en salle 42.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Les contes en vadrouille, composés de professionnelles de la petite

©Musée Fabre Montpellier 3 M