Informations pratiques

Angers

Visite commentée Les couleurs dans la tapisserie de l’Apocalypse

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 10:15:00

fin : 2026-11-19 11:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Découvrez un Moyen Âge haut en couleurs au château d’Angers ! La Tapisserie de l’Apocalypse se dévoile dans toute sa polychromie. .

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visite commentée Les couleurs dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers