Visite commentée Les couleurs dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers
jeudi 19 novembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Visite commentée Les couleurs dans la tapisserie de l’Apocalypse
2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Angers Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 10:15:00
fin : 2026-11-19 11:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Découvrez un Moyen Âge haut en couleurs au château d’Angers ! La Tapisserie de l’Apocalypse se dévoile dans toute sa polychromie. .
2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Visite commentée Les couleurs dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers
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