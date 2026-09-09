Visite commentée : les coulisses de la restauration du château de Villers-Cotterêts, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Visite commentée : les coulisses de la restauration du château de Villers-Cotterêts 19 et 20 septembre Cité internationale de la langue française Aisne

Réservation sur place uniquement, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après être resté à l’abandon pendant plusieurs années, le château de Villers-Cotterêts a aujourd’hui retrouvé toute sa beauté à l’issue d’un vaste chantier de restauration.

Véritable sauvetage patrimonial, (re)découvrez à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enjeux et les étapes de cette restauration, qui constituait alors le deuxième plus grand chantier patrimonial de France.

Cité internationale de la langue française 1 Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts, France Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 0364924343 https://www.cite-langue-francaise.fr Seul château royal de la Renaissance conservé en Picardie, ayant gardé la quasi-intégrité de son plan et de ses volumes extérieurs. Construit vers 1530-1535 par Philibert Delorme pour servir de résidence de chasse à François Ier, le château est achevé en 1556 (pavillon de l’auditoire). Logis et offices très remaniés vers 1750-1770 (surtout les dispositions intérieures). Transformé en dépôt de mendicité en 1808, puis en maison de retraite en 1889, le château conserve néanmoins de nombreux et intéressants vestiges de son décor Renaissance sculpté par Jean Goujon (entre autres les deux escaliers de l’aile ouest des offices).

Après être resté à l’abandon pendant plusieurs années, le château de Villers-Cotterêts a aujourd’hui retrouvé toute sa beauté à l’issue d’un vaste chantier de restauration.

© Benjamin Gavaudo – CMN