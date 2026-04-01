UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Visite commentée Les gestes dans la tapisserie de l’Apocalypse Domaine national du Château d’Angers Angers

jeudi 8 octobre 2026 · Domaine national du Château d'Angers · Angers

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Domaine national du Château d'Angers
Adresse
2, Promenade du Bout du Monde
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
11 11

Angers

Visite commentée Les gestes dans la tapisserie de l’Apocalypse

Domaine national du Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:15:00
fin : 2026-10-08 11:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Au Moyen Âge, l’expression des sentiments ou de notions complexes passe par la gestuelle.
Les personnages de la tapisserie de l’Apocalypse traduisent leur effroi ou leur joie…
Venez apprendre à les déchiffrer !   .

Domaine national du Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77  chateau.angers@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée Les gestes dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)