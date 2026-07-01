Visite commentée : les poteries d’Albi, Les Poteries d’Albi, Albi

Informations pratiques

Visite commentée : les poteries d’Albi 19 et 20 septembre Les Poteries d’Albi Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir un savoir-faire familial centenaire, ses techniques de fabrication et les coulisses d’un atelier de production exceptionnellement ouvert à tous.

Situé au 112 avenue Albert-Thomas, à Albi, l’atelier vous invite à comprendre les différentes étapes qui transforment la terre en pièce d’art. Ces visites constituent une occasion privilégiée d’entrer dans un univers souvent méconnu du grand public et d’observer de près les gestes, les outils et les procédés qui font la richesse de ce métier d’art.

Tout au long du week-end, l’équipe vous accueillera pour un parcours commenté au cœur des ateliers. À travers des démonstrations, vous pourrez découvrir les étapes de fabrication, poser vos questions et échanger directement avec les guides.

Accessible à tous les publics, cette visite est une expérience à vivre aussi bien pour les passionnés d’art que pour les familles. Que vous soyez albigeois ou de passage, ces journées sont une invitation à explorer un patrimoine vivant où se conjuguent savoir-faire, technicité, innovation et transmission.

Horaires :

Samedi 19 septembre 2026 : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Dimanche 20 septembre 2026 : de 14h à 18h.

Lieu :

112 avenue Albert-Thomas, 81000 Albi.

Entrée libre et gratuite, sans inscription préalable.

Les Poteries d’Albi 112 Avenue Albert Thomas, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 60 71 00 https://www.lespoteriesdalbi.fr/ https://www.facebook.com/LesPoteriesdAlbi.ClairdeTerre.PoterieAlbi/;https://www.youtube.com/user/PoteriesAlbi;https://www.instagram.com/lespoteriesdalbi/;https://www.pinterest.fr/lespoteriesdalbi/;https://twitter.com/Poteries_Albi;https://www.tiktok.com/@lespoteriesdalbi;https://www.linkedin.com/company/10174156/admin/feed/posts/ En 2013, les poteries d’Albi ont reçu le Label d’Etat E.P.V Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label est renouvelable tous les 5 ans et des experts de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et des finances viennent dans l’entreprise pour vérifier que les poteries d’Albi sont toujours éligibles à ce Label. Encadré, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) met en avant l’excellence de fabrication française. Par ce label, l’état Français reconnait le haut degré d’excellence et la rareté de notre savoir-faire. Transports à proximité. Possibilité de venir à pieds ou en vélo du centre ville d’Albi. Parkings gratuits.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez découvrir notre savoir-faire, nos techniques de fabrication et les coulisses de notre atelier de production lors de visites ouvertes à …

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