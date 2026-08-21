Visite commentée « Les trésors du patrimoine écrit de Saintes », Médiathèque François-Mitterrand, Saintes

Informations pratiques

Visite commentée « Les trésors du patrimoine écrit de Saintes » 19 et 20 septembre Médiathèque François-Mitterrand Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite « Les trésors du patrimoine écrit de Saintes »

La médiathèque François-Mitterrand vous invite à découvrir son espace Patrimoine le temps d’une visite. Manuscrits, livres anciens, cartes postales, gravures… de précieux documents n’attendent que vous !

Durée : 1h.

Espace Patrimoine, 2e étage.

Informations et réservation : 05 46 98 23 83.

Médiathèque François-Mitterrand Place de Echevinage, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546932539 https://mediatheques.ville-saintes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 98 23 83 »}] Au cours du XIIIe ou début XIVe siècle, les Dominicains s’implantent à Saintes, dans le quartier des halles. De la chapelle datant pour l’essentiel du XVe siècle, il ne reste que la partie orientale, la nef ayant été démolie par l’hôtel Martineau. L’élévation sud comprend une baie gothique et un portail de 1762. La grande verrière au remplage flamboyant date de 1446. En 1883 puis 1914, Monsieur Martineau, négociant en eau-de-vie, devient propriétaire de l’ensemble du quadrilatère bâti dans l’enclos de l’ancien couvent. La maison d’habitation est essentiellement du XIXe siècle. De par ses relations avec les milieux artistiques, il put s’adresser à des faïenciers et maîtres verriers connus. L’ensemble exprime le goût éclectique propre au XIXe siècle finissant (néo-renaissance, néo-Louis XV…). ainsi que le goût pour les formes différentes utilisées par l’Art Nouveau. bus : ligne A – arrêt Bellevue

Visite « Les trésors du patrimoine écrit de Saintes »

©Espace patrimoine, Ville de Saintes