Visite commentée L’Histoire sous toutes les coutures, musée d’Aquitaine, Bordeaux
Visite commentée L’Histoire sous toutes les coutures, musée d’Aquitaine, Bordeaux vendredi 26 juin 2026.
Visite commentée L’Histoire sous toutes les coutures Vendredi 26 juin, 12h15 musée d’Aquitaine Gironde
Entrée au musée (6 € – réduit 3,50 € – étudiant moins de 26 ans 2 € – gratuit moins de 18 ans) + 5 € visite commentée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T12:15:00+02:00 – 2026-06-26T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T12:15:00+02:00 – 2026-06-26T13:00:00+02:00
Le vêtement révèle l’histoire des sociétés à travers les siècles, qu’il soit outil de confection, marqueur social, vêtement au service d’une discrimination ou vêtement permettant d’identifier un personnage mythologique.
Au gré des collections du musée, de la Préhistoire, et ses outils de couture pas si éloignés des nôtres, en passant par l’Antiquité et le Moyen-âge, découvrez les techniques de confection et les habitudes vestimentaires de nos ancêtres.
musée d’Aquitaine 10 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
De fil en aiguille : le vêtement dans les collections du musée d’Aquitaine. musée d’Aquitaine visite commentée
© L. Gauthier, mairie de Bordeaux
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