Visite commentée – L’Hôtel-Dieu, Maison de Santé, Rennes

Informations pratiques

Visite commentée – L’Hôtel-Dieu Samedi 19 septembre, 10h30 Maison de Santé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le site de l’Hôtel Dieu est un élément du patrimoine de la Ville, chargé d’histoire personnelle pour beaucoup d’habitants, puisque l’Hôtel Dieu a accueilli un service de maternité de la fin du 19e siècle jusqu’en 2009.

Ce patrimoine historique, datant de 1858 et signé Aristide Tourneux, est préservé et mis en valeur par Linkcity et ses partenaires associés dans le programme de reconversion de l’Hôtel Dieu. Les nombreuses constructions et extensions postérieures au plan d’origine ont été démolies par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour retrouver le bâtiment historique.

Maison de Santé allée Angélique du Coudray 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]

Le site de l’Hôtel Dieu est un élément du patrimoine de Rennes

©Dimitri Lamour