Visite commentée : l’Occitan dans les rues d’Albi, Place du Vigan, Albi

Informations pratiques

Visite commentée : l’Occitan dans les rues d’Albi Samedi 19 septembre, 15h00 Place du Vigan Tarn

Gratuit. Infos : contact@ccoa.info / 05 63 46 21 43 / ccoa.info

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

L’occitan dans les rues d’Albi

Balade commentée suivie d’un récital de chant occitan

Pendant des siècles, l’occitan fut la langue parlée à Albi. Encore aujourd’hui, il demeure présent au détour de nombreuses rues. Le Centre culturel occitan de l’Albigeois vous invite à découvrir celles qui portent un nom occitan et l’histoire qui s’y rattache.

Au Moyen Âge, les rues et les places ne portaient pas encore de nom. Pour se repérer, les habitants désignaient les quartiers, les pâtés de maisons, les bâtiments remarquables, les fontaines, les fours ou encore les ponts. Peu à peu, l’usage de nommer les rues et les places s’est imposé. Sur le plan Laroche du XVIIIe siècle, la plupart des voies du Vieil Albi sont ainsi déjà identifiées.

Le 19 septembre, cette déambulation à travers les quartiers du Vieil Albi vous permettra de découvrir l’origine du nom des rues et d’imaginer l’atmosphère qui y régnait autrefois.

Départ et retour place du Vigan, face à la rue de l’Hôtel-de-Ville.

La balade sera suivie, à 17h30 au 28 rue Rochegude, d’une restitution de l’atelier de chant du Centre culturel occitan de l’Albigeois. Le public découvrira un répertoire de chansons occitanes liées à différentes villes, au fil d’un itinéraire musical de Nice à Bordeaux.

Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0762664249 http://trac-albi.com Accès facile en centre ville. Nombreux parkings à proximité

L’Occitan dans les rues d’Albi,

conception graphique : clémence fuzier · photos : @tourisme-tarn.com