[Visite commentée] Mademoiselle Madeleine : portraits d’une Belle Époque, Belvédère du Pont-Vieux, Albi
samedi 19 septembre 2026 · Belvédère du Pont-Vieux · Albi
Informations pratiques
[Visite commentée] Mademoiselle Madeleine : portraits d’une Belle Époque Samedi 19 septembre, 17h30 Belvédère du Pont-Vieux Tarn
Tarif unique à 5€. Gratuit – 8 ans. Limité à 35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Pour la première fois, Mademoiselle Madeleine de Clairval quitte la capitale pour partir à la découverte du Tarn.
Munie de son fidèle appareil photo et de nombreuses images glissées dans ses poches, elle vous invite à l’accompagner dans l’exploration du quartier albigeois qui porte son prénom.
Visite proposée en partenariat avec l’Office de tourisme d’Albi.
À partir de 8 ans.
Belvédère du Pont-Vieux Belvédère du Pont-Vieux, rue Porta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 36 36 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}]
Pour la première fois, Mademoiselle Madeleine de Clairval quitte la capitale pour partir à la découverte du Tarn.
Libre de droits
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