[Visite commentée] Mademoiselle Madeleine : portraits d’une Belle Époque, Belvédère du Pont-Vieux, Albi

Informations pratiques

[Visite commentée] Mademoiselle Madeleine : portraits d’une Belle Époque Samedi 19 septembre, 17h30 Belvédère du Pont-Vieux Tarn

Tarif unique à 5€. Gratuit – 8 ans. Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Pour la première fois, Mademoiselle Madeleine de Clairval quitte la capitale pour partir à la découverte du Tarn.

Munie de son fidèle appareil photo et de nombreuses images glissées dans ses poches, elle vous invite à l’accompagner dans l’exploration du quartier albigeois qui porte son prénom.

Visite proposée en partenariat avec l’Office de tourisme d’Albi.

À partir de 8 ans.

Belvédère du Pont-Vieux Belvédère du Pont-Vieux, rue Porta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 36 36 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}]

Pour la première fois, Mademoiselle Madeleine de Clairval quitte la capitale pour partir à la découverte du Tarn.

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