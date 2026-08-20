Visite commentée « Marie-Anne Collot, « seule de son sexe ». Une sculptrice au temps des Lumières », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts · Nancy
Informations pratiques
Visite commentée « Marie-Anne Collot, « seule de son sexe ». Une sculptrice au temps des Lumières » 19 et 20 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle
25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Au siècle des Lumières, Marie-Anne Collot (1748-1821) fut une sculptrice d’exception et l’une des rares femmes artistes à avoir fait une carrière internationale, avant de tomber dans l’oubli. Une exposition-dossier retrace à travers ses plus belles pièces conservées en France, les grandes étapes de sa prodigieuse carrière.
Avec Sophie Laroche, conservatrice du patrimoine et Juliette Maridet, élève conservatrice du patrimoine au musée des beaux-arts de Nancy.
Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.
Au siècle des Lumières, Marie-Anne Collot (1748-1821) fut une sculptrice d’exception et l’une des rares femmes artistes à avoir fait une carrière internationale, avant de tomber dans l’oubli. Cette à…
© Ville de Nancy
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