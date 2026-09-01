Visite commentée Marseille 1900-1943. La mauvaise réputation Mémorial des déportations Marseille 2e Arrondissement
samedi 26 septembre 2026 · Mémorial des déportations · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Visite commentée Marseille 1900-1943. La mauvaise réputation
Samedi 26 septembre 2026 à partir de 14h30.
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 14h30.
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 14h30.
Samedi 28 novembre 2026 à partir de 14h30.
Samedi 19 décembre 2026 à partir de 14h30. Mémorial des déportations Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-24 2026-11-21 2026-11-28 2026-12-19
Visites commentées de l’exposition Marseille 1900-1943. La mauvaise réputation au Mémorial des Déportations.
Visite commentée de l’exposition Marseille, 1900-1943, La mauvaise réputation .
• Tout public
• Durée 1h30
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Mémorial des déportations Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Guided tours of the exhibition Marseille 1900-1943. La mauvaise réputation exhibition at the Mémorial des Déportations.
L’événement Visite commentée Marseille 1900-1943. La mauvaise réputation Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Ville de Marseille
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