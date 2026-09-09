Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance, Ville de Montfort, Monfort

Informations pratiques

Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance 19 et 20 septembre Ville de Montfort Gers

Limité à 20 personnes, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Accroché à son promontoire, Monfort dévoile un visage façonné par les siècles. Ses ruelles étroites, sa halle de bois et ses maisons anciennes composent un décor où l’histoire affleure à chaque pas. Entre héritage Renaissance et traces des épreuves traversées, cette visite guidée invite à découvrir un village au charme remarquable, où chaque pierre porte la mémoire du temps.

Rendez-vous sous la halle.

En cas de vigilance météorologique, certaines visites peuvent être modifiées ou annulées. N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme pour obtenir les dernières informations.

Tel : 06 20 50 27 67

Ville de Montfort Place de la mairie, 32120 Monfort Monfort 32120 Gers Occitanie

Accroché à son promontoire, Monfort dévoile un visage façonné par les siècles. Ses ruelles étroites, sa halle de bois et ses maisons anciennes composent un décor où l’histoire affleure à chaque pas. …

©James Lee Hager