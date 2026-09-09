Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance, Ville de Montfort, Monfort
samedi 19 septembre 2026 · Ville de Montfort · Monfort
Informations pratiques
Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance 19 et 20 septembre Ville de Montfort Gers
Limité à 20 personnes, gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Accroché à son promontoire, Monfort dévoile un visage façonné par les siècles. Ses ruelles étroites, sa halle de bois et ses maisons anciennes composent un décor où l’histoire affleure à chaque pas. Entre héritage Renaissance et traces des épreuves traversées, cette visite guidée invite à découvrir un village au charme remarquable, où chaque pierre porte la mémoire du temps.
Rendez-vous sous la halle.
En cas de vigilance météorologique, certaines visites peuvent être modifiées ou annulées. N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme pour obtenir les dernières informations.
Tel : 06 20 50 27 67
Ville de Montfort Place de la mairie, 32120 Monfort Monfort 32120 Gers Occitanie
Accroché à son promontoire, Monfort dévoile un visage façonné par les siècles. Ses ruelles étroites, sa halle de bois et ses maisons anciennes composent un décor où l’histoire affleure à chaque pas. …
©James Lee Hager
À voir aussi à Monfort (Gers)
- Visite libre de l’église Saint-Clément de Monfort, Église, Monfort 19 septembre 2026
- Concert musique classique orgue de 32 Montfort, Église Saint-Clément, Monfort 19 septembre 2026
- Visite guidée du moulin d’Engauthé, Moulin d’Engauthé, Monfort 20 septembre 2026