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Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance, Ville de Montfort, Monfort

samedi 19 septembre 2026 · Ville de Montfort · Monfort

Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance, Ville de Montfort, Monfort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ville de Montfort
Adresse
Place de la mairie, 32120 Monfort
Ville
32120 Monfort
Département
Gers
Tarif
Limité à 20 personnes, gratuit.

Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance 19 et 20 septembre Ville de Montfort Gers

Limité à 20 personnes, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Accroché à son promontoire, Monfort dévoile un visage façonné par les siècles. Ses ruelles étroites, sa halle de bois et ses maisons anciennes composent un décor où l’histoire affleure à chaque pas. Entre héritage Renaissance et traces des épreuves traversées, cette visite guidée invite à découvrir un village au charme remarquable, où chaque pierre porte la mémoire du temps.
Rendez-vous sous la halle.
En cas de vigilance météorologique, certaines visites peuvent être modifiées ou annulées. N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme pour obtenir les dernières informations.
Tel : 06 20 50 27 67

Ville de Montfort Place de la mairie, 32120 Monfort Monfort 32120 Gers Occitanie
Accroché à son promontoire, Monfort dévoile un visage façonné par les siècles. Ses ruelles étroites, sa halle de bois et ses maisons anciennes composent un décor où l’histoire affleure à chaque pas. …

©James Lee Hager

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