Visite commentée : Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville, Lavoir de la cale de l’abreuvoir, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Visite commentée : Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville 19 et 20 septembre Lavoir de la cale de l’abreuvoir Landes

L’entrée est libre. Une inscription préalable est conseillée. Réservation obligatoire pour les ateliers pour enfants. Les dons en faveur de la sauvegarde du patrimoine médiéval sont encouragés. Ils confèrent aux visiteurs des avantages supplémentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mont-de-Marsan dévoile la ville médiévale cachée :

– Accueil des visiteurs aux Halles de la Madeleine, place Charles de Gaulle – Libraire

– Un parcours commenté dans la vieille ville, avec accès exceptionnel et contingenté à la terrasse du « donjon » Lacataye, à la Grande Fontaine et au vieux moulin de la Douze Coupe-files pour les donateurs. Accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite.

– Des ateliers pour les 3-10 ans (réservation obligatoire)

– Un escape game dès 12 ans

– Un concert-conférence : « Les troubadours d’Aquitaine et l’amour courtois », par Kathy Bernard et Xavier Terrasa, le samedi à 17h au Théâtre Molière

– Une conférence : « La construction de l’espace urbain du XIIe au XXe siècle », par Jeanne-Marie Fritz, le dimanche à 17h au Théâtre Molière

– Des expositions de vestiges aux Halles de la Madeleine et aux Archives départementales

Lavoir de la cale de l’abreuvoir Cale de l’abreuvoir, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/mont-de-marsan-au-moyen-age-la-naissance-dune-ville »}] Parkings Dulamon, Midou et Terrasses du Midou

Mont-de-Marsan dévoile la ville médiévale cachée :

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