VISITE COMMENTEE MUSEE DU VIEIL AIX, Musée du Vieil Aix, Aix-en-Provence

VISITE COMMENTEE MUSEE DU VIEIL AIX Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Vieil Aix Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Musée d’art et d’histoire de la ville d’Aix-en-Provence, le Musée du Vieil Aix présente des collections riches et variées d’arts décoratifs (faïence, tentures de cuir, mobilier…), peintures (paysages provençaux, représentations mythologiques et tableaux d’églises) et objets de la vie quotidienne du XIXe et XXe siècle (marionnettes de la Crèche parlante, santons) dans un magnifique écrin, celui de l’Hôtel Estienne de Saint-Jean. A la faveur de réaménagements récents, sont proposées aux visiteurs de nouvelles œuvres d’arts décoratifs et des peintures en relation avec l’histoire du lieu et de la ville d’Aix. Le musée expose également des pièces d’un intérêt artistique et historique inestimables telles qu’une maquette conçue pour un décor de la basilique Saint-Pierre de Rome par le célèbre Giovanni Battista Gaulli dit Il Baccicio (fin du XVIIe siècle) ou encore des tentures de cuir remarquables du XVIIe siècle.

– Visite commentée en continu : de 19h à 23h

Musée du Vieil Aix 17 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442918978 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Vieil-Aix-1052 Des collections très variées, témoignage du riche patrimoine historique et artistique de la ville s’y déploient : mobilier, tentures en cuir, peintures, faïences, poupées anciennes miniatures. Exceptionnel paravent évoquant la Fête-Dieu ainsi qu’un ensemble de marionnettes et de décors de l’ancienne crèche parlante d’Aix. S’y ajoute depuis peu une œuvre rare du XVIIe siècle, le « Modello » de Giovanni Battista Gaulli, dit le Baciccio, maquette en trois dimensions d’un ambitieux projet (non réalisé) pour la coupole de l’atrium du baptistère de Saint Pierre de Rome.

Musée d’art et d’histoire de la ville d’Aix-en-Provence, le Musée du Vieil Aix présente des collections riches et variées d’arts décoratifs (faïence, tentures de cuir, mobilier…), peintures et et A…

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