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[Visite commentée] Patrimoine en péril : comment accompagner la restauration et la reconstruction dans le centre historique, Maison de l’Habitat, Pau

samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Habitat · Pau

[Visite commentée] Patrimoine en péril : comment accompagner la restauration et la reconstruction dans le centre historique, Maison de l’Habitat, Pau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de l'Habitat
Adresse
2 bis rue des cordeliers, 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Accès libre dans la limite des places disponibles.

[Visite commentée] Patrimoine en péril : comment accompagner la restauration et la reconstruction dans le centre historique Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de l’Habitat Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À travers une visite commentée du centre-ville de Pau, découvrez comment protéger et restaurer le patrimoine bâti, mais aussi comment intégrer des constructions neuves au cœur des quartiers historiques.

Maison de l’Habitat 2 bis rue des cordeliers, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Maison de l’Habitat
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©GCamarero

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