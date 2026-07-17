[Visite commentée] Patrimoine en péril : comment accompagner la restauration et la reconstruction dans le centre historique, Maison de l’Habitat, Pau

Informations pratiques

[Visite commentée] Patrimoine en péril : comment accompagner la restauration et la reconstruction dans le centre historique Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de l’Habitat Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À travers une visite commentée du centre-ville de Pau, découvrez comment protéger et restaurer le patrimoine bâti, mais aussi comment intégrer des constructions neuves au cœur des quartiers historiques.

Maison de l’Habitat 2 bis rue des cordeliers, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Maison de l’Habitat

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