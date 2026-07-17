[Visite commentée] Patrimoine en péril : la restauration de deux tableaux de chœur, Abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles

Informations pratiques

[Visite commentée] Patrimoine en péril : la restauration de deux tableaux de chœur 19 et 20 septembre Abbatiale de Saint-Gilles Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En résonance avec le thème « Patrimoine en péril », cette visite vous invite à découvrir les différentes altérations qui peuvent affecter un tableau d’église.

L’attention portera sur deux œuvres conservées dans le chœur de l’abbatiale : « L’Adoration des bergers » de Guillaume-Ernest Grève et « La Cène », réalisée par un auteur inconnu.

Datés du XVIIe siècle et originaires d’Avignon, ces deux tableaux recèlent encore plusieurs secrets et présentent aujourd’hui de nombreuses dégradations. Leur restauration est prévue en 2027.

Abbatiale de Saint-Gilles Place de la République, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie 04 66 87 40 42 http://www.saint-gilles.fr L’abbaye romane de Saint-Gilles est classée au titre des Monuments historiques et inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO au titre du bien en série « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

Elle est particulièrement connue pour sa façade richement sculptée, réalisée à la fin du XIIe siècle, mais elle dispose également d’une crypte monumentale abritant le tombeau du saint ermite. À l’arrière, son ancien chœur roman abrite un escalier en vis, chef d’œuvre de la taille de pierre. Par la D42 en provenance de Nîmes et par la N572 en provenance d’Arles.

En résonnance avec la thématique « patrimoine en péril », cette visite présentera les pathologies qui peuvent toucher un tableau d’église en faisant un focus sur deux tableaux conservés dans le chœur…