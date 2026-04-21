Visite commentée Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Parthenay

Visite commentée Paysages de Gâtine

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-04

L’équipe du musée vous propose deux visites guidées de l’exposition temporaire Paysages de Gâtine , le 6 septembre 2026.

– Heure des visites 1ère visite à 15h et 2nd visite à 16h30 (durée 45min)

La visite sera réalisée par l’équipe du musée .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Visite commentée Paysages de Gâtine

L’événement Visite commentée Paysages de Gâtine Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine