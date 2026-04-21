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Visite commentée Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Visite commentée Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Visite commentée Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Visite commentée Paysages de Gâtine

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

L’équipe du musée vous propose deux visites guidées de l’exposition temporaire Paysages de Gâtine , le 6 septembre 2026.

– Heure des visites 1ère visite à 15h et 2nd visite à 16h30 (durée 45min)

La visite sera réalisée par l’équipe du musée   .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@parthenay.fr

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English : Visite commentée Paysages de Gâtine

L’événement Visite commentée Paysages de Gâtine Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine

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