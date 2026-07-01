[Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Carmes, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

[Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Carmes Samedi 19 septembre, 10h30 Office de tourisme de Toulouse Haute-Garonne

Tarif normal : 7€. Réservation obligatoire, places limitées. RDV : place de la Trinité, devant la fontaine. Métro ligne A, Esquirol. Durée : 2 heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Parcourez un quartier animé et plein de charme. Au marché, en terrasse ou dans les rues pavées, ici, on s’affaire agréablement à toute heure de la journée.

Découvrez l’histoire et les monuments de la place de la Trinité et de la rue des Filatiers, avant de terminer votre visite place des Carmes.

Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie 05 17 42 31 31 https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees https://fr-fr.facebook.com/Toulouse.tourisme/;https://www.pinterest.fr/visiteztoulouse/;https://twitter.com/visiteztoulouse;https://www.instagram.com/visiteztoulouse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 17 42 31 31 »}] https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT L’office de tourisme de Toulouse se trouve dans le Donjon du Capitole, également connu sous le nom de tour des archives.

À l’arrière du Capitole, dont il faisait autrefois partie, la tour des archives présente une architecture curieuse avec son beffroi d’inspiration flamande.

Construit en 1525 dans le but de protéger la poudre et les archives qui garantissaient la liberté municipale, cet édifice a une allure défensive qui lui a valu le surnom de Donjon de la part des Toulousains. Niché entre le majestueux Capitole, la station de métro et les commerces, il peut passer inaperçu si l’on ne lève pas les yeux !

En parfait état de conservation, le Donjon fait partie des bâtiments restaurés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et abrite l’office de tourisme de Toulouse depuis 1948.

Parmi les objets qu’il abritait à l’époque, on trouvait notamment un coffre qui s’ouvrait grâce à 7 clés (une par capitoul) : les documents y étaient en sécurité !

Vous parcourez un quartier beau et animé. Au marché, en terrasse ou sur les rues pavées, ici, on s’affaire agréablement à toute heure de la journée ! Découvrez l’histoire et les monuments de la place…

© Rémi Deligeon – Toulouse Team