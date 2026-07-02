[Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Minimes, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

[Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Minimes Samedi 19 septembre, 15h00 Office de tourisme de Toulouse Haute-Garonne

Tarif normal : 7 €. Réservation obligatoire, places limitées. RDV : devant le Conseil Départemental, face aux colonnes, à l’angle du boulevard de la Marquette et de l’avenue Honoré Serres. Métro ligne B, Canal du Midi. Durée : 2 heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Mémoires et métamorphoses d’un village dans la ville : des vignes au graffiti, du couvent médiéval à la Maison de l’Espagne, cette balade vous invite à traverser l’histoire du quartier et de ses habitants.

Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie 05 17 42 31 31 https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees https://fr-fr.facebook.com/Toulouse.tourisme/;https://www.pinterest.fr/visiteztoulouse/;https://twitter.com/visiteztoulouse;https://www.instagram.com/visiteztoulouse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 17 42 31 31 »}] https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT L’office de tourisme de Toulouse se trouve dans le Donjon du Capitole, également connu sous le nom de tour des archives.

À l’arrière du Capitole, dont il faisait autrefois partie, la tour des archives présente une architecture curieuse avec son beffroi d’inspiration flamande.

Construit en 1525 dans le but de protéger la poudre et les archives qui garantissaient la liberté municipale, cet édifice a une allure défensive qui lui a valu le surnom de Donjon de la part des Toulousains. Niché entre le majestueux Capitole, la station de métro et les commerces, il peut passer inaperçu si l’on ne lève pas les yeux !

En parfait état de conservation, le Donjon fait partie des bâtiments restaurés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et abrite l’office de tourisme de Toulouse depuis 1948.

Parmi les objets qu’il abritait à l’époque, on trouvait notamment un coffre qui s’ouvrait grâce à 7 clés (une par capitoul) : les documents y étaient en sécurité !

Mémoires et métamorphoses du village dans la ville, des vignes au graffiti, du couvent médiéval à la maison de l’Espagne, une balade à travers l’histoire du quartier et de ses habitants.

© Rémi Deligeon – Toulouse Team