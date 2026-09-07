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Visite commentée : piscine de Cazalet, les coulisses des bassins, Piscine de Cazalet de Pessac, Pessac

samedi 19 septembre 2026 · Piscine de Cazalet de Pessac · Pessac

Visite commentée : piscine de Cazalet, les coulisses des bassins, Piscine de Cazalet de Pessac, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Piscine de Cazalet de Pessac
Adresse
21, avenue de Beutre
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. À partir de 8 ans.

Visite commentée : piscine de Cazalet, les coulisses des bassins Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Piscine de Cazalet de Pessac Gironde

Gratuit. Sur réservation. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Bienvenue dans les coulisses d’une piscine du XXIᵉ siècle !

Derrière les bassins se cache un univers insoupçonné. Le temps d’une visite exceptionnelle, explorez les installations techniques de la piscine de Cazalet et découvrez une machinerie de pointe habituellement inaccessible au public.
Entre innovation, performance technique et défis environnementaux, laissez-vous surprendre par l’envers du décor.

Piscine de Cazalet de Pessac 21, avenue de Beutre Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]
Bienvenue dans les coulisses d’une piscine du XXIᵉ siècle !

© Ville de Pessac

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