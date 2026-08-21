Visite commentée : présentation fonds local de l’association, Cercle Généalogique de l’Aveyron, Millau
samedi 19 septembre 2026 · Cercle Généalogique de l'Aveyron · Millau
Informations pratiques
Visite commentée : présentation fonds local de l’association Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Cercle Généalogique de l’Aveyron Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir nos activités dédiées à la transmission et à la valorisation du patrimoine local : conférences, publications, atelier occitan Claude Peyrot, concours scolaire et visites guidées.
Une place particulière est également consacrée à la mémoire d’Emma Calvé, à travers des ouvrages, objets, courriers et photographies.
À l’occasion de l’Année mondiale du pastoralisme, découvrez enfin notre participation autour des légendes millavoises et caussenardes.
Cercle Généalogique de l’Aveyron 22b, rue de la Condamine, 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.genealogie-aveyron.fr/
Découverte de nos activités : Conférences, publications, atelier Occitan Claude Peyrot, transmission du patrimoine local à toutes les générations, concours scolaire, visites guidées, la mémoire Calvé…
©logo de louis Bretou
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