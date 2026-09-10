Visite commentée : quand l’art se mur-mure, Salle d’exposition temporaire, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Salle d'exposition temporaire · Pessac
Informations pratiques
Visite commentée : quand l’art se mur-mure 19 et 20 septembre Salle d’exposition temporaire Gironde
Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Ouvrez les yeux…
Depuis plus de vingt ans, les murs de Pessac accueillent les créations d’artistes venus du monde entier. Au fil des fresques, découvrez un patrimoine urbain vivant où la création se mêle à l’architecture et réinvente l’espace public.
Une balade pour découvrir un patrimoine en mouvement, avant de prolonger l’expérience avec l’exposition URSA MINOR de 2SHY.
Salle d’exposition temporaire 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]
Ouvrez les yeux…
© Ville de Pessac – Léon Keer
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