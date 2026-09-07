Visite commentée : Regard croisé sur La Flotte, Office de tourisme, La Flotte
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · La Flotte
Informations pratiques
Visite commentée : Regard croisé sur La Flotte 19 et 20 septembre Office de tourisme Charente-Maritime
Gratuit. Sur réservation au 05 46 09 60 38.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Destination Île de Ré vous propose de découvrir La Flotte, labellisée « Plus Beaux Villages de France ».
Au fil de ses venelles typiques, de son riche patrimoine, de son port animé et de son marché d’inspiration médiévale, laissez-vous séduire par un village au charme authentique, propice à un véritable voyage dans le temps.
Office de tourisme 2 cours Felix Faure, 17630 La Flotte La Flotte 17630 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 60 38 »}]
Destination Île de Ré vous propose de découvrir La Flotte, labellisée « Plus Beaux Villages de France ».
© Destination Ile de Ré
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