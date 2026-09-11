Visite commentée : « Regards sur la domus de Vésone », Vesunna, site-musée gallo-romain, Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Vesunna, site-musée gallo-romain · Périgueux
Informations pratiques
Visite commentée : « Regards sur la domus de Vésone » 19 et 20 septembre Vesunna, site-musée gallo-romain Dordogne
Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Entrée libre | 10 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h
[ atelier découverte – archéologie ] Gratuit | Sans réservation | Dans la limite des places disponibles | Enfants de 5-7 ans et de 8-12 ans.
• 10h30 à 12h
Initiez-vous aux gestes de l’archéologie et découvrez les techniques de fouille et d’observation des vestiges de différentes époques.
[ visites commentées ] Gratuit | Sans réservation | Dans la limite des places disponibles
• 14h45 / 15h45 / 16h45
« Regards sur la domus de Vésone »
À travers les photographies des premières fouilles, découvrez comment l’image documente, conserve et transmet la mémoire du site archéologique. Ces archives exceptionnelles éclairent l’histoire des découvertes et de la recherche du site archéologique de la domus de Vésone.
Vesunna, site-musée gallo-romain 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553530092 https://www.perigueux-vesunna.fr
Entrée libre | 10 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h
© 6106_DIA-3-2_VES.AC.SAR.13.17
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