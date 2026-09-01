Atelier Métal à repousser et goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Atelier Métal à repousser et goûter Maison Tarte

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Découvre la technique du métal à repousser et créer une décoration originale aux reliefs élégants

Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82 .

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82 maisontarte.px@gmail.com

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English : Atelier Métal à repousser et goûter Maison Tarte

L’événement Atelier Métal à repousser et goûter Maison Tarte Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux