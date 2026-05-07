Visite commentée Rendez-vous au jardin du musée Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Visite commentée Rendez-vous au jardin du musée Cantini

Samedi 6 juin 2026 à partir de 15h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous samedi 6 juin.

Visite commentée de la collection suivie d’une visite sensorielle du jardin du musée.

Focus sur les œuvres de André Masson, Shafic Abboud, Sadamasa Motonaga et Fahrelnissa Zeid.



Dans le cadre de la 23e édition des Rendez-vous aux jardins.

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans plus de 2 800 parcs et jardins en Europe. Le thème choisi cette année Les cinq sens au jardin la vue .



• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

See you on Saturday June 6.

L’événement Visite commentée Rendez-vous au jardin du musée Cantini Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Ville de Marseille