Visite commentée Rethel au fil du temps RDV à l’Office de Tourisme Rethel jeudi 16 juillet 2026.

Rethel

Visite commentée Rethel au fil du temps

RDV à l’Office de Tourisme 1 place Victor-Hugo Rethel Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

+12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Suivez Karine Vangierdegom, spécialiste de l’architecture, pour une visite commentée dans les rues de Rethel. Vous n’aurez qu’une envie continuer à explorer la ville ! Tous les jeudis à 14h, du 16 juillet au 27 août. Réservation recommandée (20 places par visite) auprès de l’Office de Tourisme (par téléphone, par email ou sur place) Org. par l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

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RDV à l’Office de Tourisme 1 place Victor-Hugo Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 9 54 82 84 22 destination@sudardennes.fr

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English :

Join Karine Vangierdegom, an architecture expert, for a guided tour through the streets of Rethel. You’ll be left wanting to keep exploring the city! Every Thursday at 2 p.m., from July 16 to August 27. Reservations recommended (20 spots per tour) at the Tourist Office (by phone, email, or in person). Organized by the Destination Sud-Ardennes Tourist Office

L’événement Visite commentée Rethel au fil du temps Rethel a été mis à jour le 2026-06-26 par Ardennes Tourisme