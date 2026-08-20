Visite commentée « Scandales et censures », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts · Nancy
Informations pratiques
Visite commentée « Scandales et censures » 19 et 20 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle
25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Depuis l’Antiquité, les œuvres d’art, pourtant sans aucune autonomie matérielle, suscitent passions, attaques et censures. Qu’est-ce qui, dans la culture occidentale, nourrit ces élans destructeurs ? Un court voyage dans l’histoire de l’iconoclasme, des scandales artistiques et des censures retentissantes.
Par Susana Gállego-Cuesta, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée des Beaux-arts de Nancy.
Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.
Depuis l’Antiquité, les œuvres d’art, pourtant sans aucune autonomie matérielle, suscitent passions, attaques et censures. Qu’est-ce qui, dans la culture occidentale, nourrit ces élans destructeurs ?…
©Ville de Nancy
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