Visite commentée : si la mairie m’était contée…, Hôtel de Ville de Pessac, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée : si la mairie m’était contée… Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Hôtel de Ville de Pessac Gironde

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

La Mairie comme vous ne l’avez jamais vue !

Laissez-vous guider par Stephan Pern, personnage aussi érudit qu’inouï, pour une visite insolite où humour, patrimoine et citoyenneté se rencontrent. Histoires méconnues et clins d’œil décalés ponctuent cette découverte originale.

Poursuivez votre exploration avec l’exposition photographique La citoyenneté au travers du patrimoine pessacais, une regard inédit des habitants mêlant patrimoine et citoyenneté.

Avec la participation de On the road company.

Hôtel de Ville de Pessac Place de la Ve République, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 63 63 [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}] L’hôtel de ville, place de la Ve République au centre de la commune, au XIXe siècle a été reconstruit en 1988 ; son architecture moderne en verre, a conservé le pavillon central en pierre de l’ancienne mairie datant de 1868.

La Mairie comme vous ne l’avez jamais vue !

© Ville de Pessac