Visite commentée : Street ART Sérignan 2026, Médiathèque Samuel Beckett, Sérignan

Informations pratiques

Visite commentée : Street ART Sérignan 2026 19 et 20 septembre Médiathèque Samuel Beckett Hérault

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Accompagnés par une médiatrice culturelle, partez à la découverte des fresques de Street Art Sérignan lors d’une visite itinérante.

Le parcours mettra notamment en lumière les œuvres réalisées lors de la dernière édition, pour mieux comprendre la richesse et la diversité de cet art dans l’espace public.

Départ depuis la médiathèque.

Médiathèque Samuel Beckett 146 avenue de la plage, 34410 Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie 0467395750 https://ville-serignan.fr https://www.facebook.com/mediathequeserignan34?locale=fr_FR Un lieu pour prendre son temps, se divertir, découvrir, s’informer, partager, se rencontrer…. Parking

Accompagnés par une médiatrice culturelle, découvrez, lors d’une itinérance, les fresques de Street ART Sérignan, notamment celles de la dernière édition.

©ville de Sérignan