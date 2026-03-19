Visite commentée sur le thème des animaux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Visite commentée sur le thème des animaux Musée Fernand Léger André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Cette visite vous propose une plongée dans l’intimité créative d’un groupe d’amis à travers le prisme du bestiaire. Nous allons voir comment, à partir d’un même héritage et d’une même époque, émergent des visions radicalement différentes de l’animal.

En lien avec l’exposition temporaire. .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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L’événement Visite commentée sur le thème des animaux Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-03-19 par Terres d’Argentan Intercom