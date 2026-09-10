Visite commentée : sur les traces du petit train de Palavas !, Musée du train et de la voiture miniature, Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Visite commentée : sur les traces du petit train de Palavas ! Samedi 19 septembre, 14h30 Musée du train et de la voiture miniature Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Balade commentée

Bien plus qu’une simple ligne de chemin de fer, le petit train a façonné le visage de la station balnéaire en reliant Montpellier à Palavas-les-Flots de 1872 à 1968. L’association Itinérances Voyages vous plonge dans cette histoire ferroviaire, à la découverte des vestiges et des souvenirs de cette aventure.

Parcours : musée du train et de la voiture miniature – berges du Lez – quartier des Quatre-Canaux (aller-retour)

Distance : 7 km aller-retour

Durée totale : environ 3 h (dont environ 2 h de marche)

Départ: Musée du train et de la voiture miniature – parc du Levant

Réservation obligatoire

Musée du train et de la voiture miniature Parc du Levant, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 0607507569 https://www.ot-palavaslesflots.com/immersion-palavasienne/patrimoine-culture/musee-du-train-et-de-la-voiture-miniature/ [{« type »: « email », « value »: « museespalavas@palavaslesflots.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607507569 »}] Un hommage au « Petit train de Palavas » :

Véritable témoin de l’essor de notre ville, le musée du train et de la voiture miniature rend hommage au « Petit train de Palavas ». Il accueille l’une des authentiques locomotives qui transportait les habitants et les vacanciers entre Montpellier et Palavas-les-Flots pendant près d’un siècle jusqu’à la fin des années 60.

Pour les amateurs de voitures miniatures :

À quelques pas du train, nouveau voyage dans le temps avec l’exposition d’une collection de plus de 5 000 modèles mythiques venant du monde entier. Plongez dans l’univers fascinant de la voiture miniature à travers 45 vitrines. Des pièces uniques, issues des plus grandes marques (Ferrari, Bugatti, Rolls Royce…), côtoient des modèles cultes des années 50 et 60. Un voyage dans le temps pour les petits et les grands.

Ce vestige du passé, rénové tel que l’ont connu les milliers de passagers à l’époque, nous plonge au cœur de l’Histoire. Prenez le temps d’observer attentivement l’intérieur en bois des voitures, la ligne des bancs d’époque, fermez les yeux et imaginez le cliquetis des roues glissant sur les rails et le ronflement assourdissant des machines à vapeur… L’instant est unique. Stationnement payant à l’entrée principale du parc. Parking municipal gratuit à proximité, accès piétons par le Parc du Levant.

Balade commentée

©Ville de Palavas