Visite commentée – Tholon, mémoire enfouie de Martigues, Site archéologique de Tholon, Martigues

Visite commentée – Tholon, mémoire enfouie de Martigues Samedi 13 juin, 11h00 Site archéologique de Tholon Bouches-du-Rhône

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

À l’occasion des JEA, cette visite commentée propose de redécouvrir le site archéologique de Tholon. Souvent oublié ou parfois méconnu, il est pourtant un site majeur pour les Martégaux au fil des siècles. Cette ancienne ville gallo-romaine, témoin du dialogue entre traditions romaines et gauloises, a conservé les traces de cette culture foisonnante à travers son plan urbain et l’abondant mobilier mis au jour.

Départ de la visite : parking du Lycée Paul Langevin

Site archéologique de Tholon Allée des lavandières 13500 Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 49 03 30 [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]

À l’occasion des JEA, cette visite commentée propose de redécouvrir le site archéologique de Tholon. Souvent oublié ou parfois méconnu, il est pourtant un site majeur pour les Martégaux au fil des du…

©Michel Retif – 2005