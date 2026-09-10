Visite commentée : un musée pas comme les autres, Historial Raphaël Saint-Orens, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée : un musée pas comme les autres 19 et 20 septembre Historial Raphaël Saint-Orens Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un squelette mystérieux, des objets insolites, des trésors oubliés…

Derrière les portes de l’Historial Raphaël Saint-Orens se cachent mille histoires qui n’attendent que vous.

En famille ou entre amis, laissez-vous guider à l’occasion d’une visite surprenante et découvrez les secrets d’un lieu où le passé reprend vie.

Une proposition de l’association Passeurs de Mémoire de Pessac.

Historial Raphaël Saint-Orens 21 rue de Camponac, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine L’historial est installé dans la chapelle et le cuvier du château de Camponac, seul vestige du patrimoine viticole de Pessac du domaine public.

À l’origine de la fondation de l’historial : Raphaël Saint-Orens, un historien local de vieille souche. Géré pendant des années par l’association des « Amis du Beau et du Vieux Pessac », l’historial est passé fin 2016 dans les mains des « Passeurs de Mémoire ». Le musée raconte l’histoire de Pessac et de ses habitants célèbres ou non au travers d’objets divers, outils, documents légués par des générations de Pessacais.

Un squelette mystérieux, des objets insolites, des trésors oubliés…

© Passeurs de mémoire de Pessac