Visite commentée : un patrimoine en éternel danger à Tulle, le patrimoine des rues à travers les âges, Parking Brigouleix, Tulle

Informations pratiques

Visite commentée : un patrimoine en éternel danger à Tulle, le patrimoine des rues à travers les âges Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 16h30 Parking Brigouleix Corrèze

Gratuit. Sans limitation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un patrimoine en danger : le patrimoine des rues de Tulle, d’hier à aujourd’hui, face aux transformations urbaines au fil des siècles.

Plaques et monuments commémoratifs dédiés à des figures célèbres, plaques de rue, fontaines de quartier, lavoirs, bains publics, kiosques à musique ou à journaux, anciennes enseignes et publicités commerciales, édifices religieux et bâtiments publics témoignent d’un patrimoine parfois menacé de disparition.

Parking Brigouleix Place Martial Brigouleix 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0681095834 À Tulle, le patrimoine des rues est particulièrement fragile, notamment en raison du relief de la cité. Plaques et monuments commémoratifs dédiés à des personnalités célèbres, plaques de rue, fontaines publiques, kiosques à musique ou à journaux, anciennes enseignes et publicités de magasins, lavoirs, bains publics, voire certains édifices religieux ou publics ont disparu ou sont aujourd’hui menacés.

Raconter leur histoire permet de préserver la mémoire de ce patrimoine du quotidien, parfois discret, mais essentiel à l’identité de la ville. L’accès est très facile. Parking 500 places pour les voitures (gratuit le samedi). Accès avec un service de transport en bus à partir de la gare

« **un patrimoine en danger, le patrimoine des rues d’hier et d’aujourd’hui face à la réorganisation urbaine du site de Tulle à travers les âges** : plaques et monuments commémoratifs d’hommes de de…

© Pierre Courteix (moi-même)