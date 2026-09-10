Visite commentéee de la filature Ramond, Filature Ramond, Lacaune

Informations pratiques

Visite commentéee de la filature Ramond Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Filature Ramond Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

La Filature Ramond : un patrimoine textile d’exception

Fondée en 1841, la Filature Ramond vous ouvre ses portes pour une immersion sensible et vivante dans l’univers de la laine et du savoir-faire local.

Découvrez :

L’histoire d’une famille passionnée

Les gestes d’antan

Les secrets de la laine de brebis Lacaune

Parmi les trésors du lieu : la Mule Jenny, l’une des plus anciennes machines encore en état de fonctionnement en Europe, témoin unique de la révolution industrielle.

⚠️ À noter : pour des raisons de sécurité, les machines ne seront pas mises en route. Un court film réalisé par le dernier propriétaire, M. Louis Ramond, permettra néanmoins aux visiteurs de les découvrir en plein fonctionnement.

Un moment hors du temps, où mémoire locale, traditions et ingéniosité se rencontrent.

Visites commentée à 10h30 et 14h30.

Filature Ramond 17 Rue Rhin et Danube, 81230 Lacaune Lacaune 81230 Tarn Occitanie 05 32 11 09 45 https://www.destinationhautlanguedoc.fr Poussez les portes d’une authentique filature de 1841 et laissez-vous raconter l’incroyable épopée de la transformation du fil de laine en pelote à tricoter.

La Filature Ramond : un patrimoine textile d’exception

© JL Sarda