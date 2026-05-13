VISITE COMMENTTE MUSEE DES TAPISSERIES, Musée des tapisseries, Aix-en-Provence

VISITE COMMENTTE MUSEE DES TAPISSERIES Samedi 23 mai, 19h00 Musée des tapisseries Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Riche collection de tapisseries des 17° et 18° siècles.

Collections patrimoniales d’art lyrique issues du Festival International d’Art Lyrique et du Théâtre du Jeu de Paume (début XX° à nos jours).

L’ancien palais de l’Archevêché est un vaste édifice composé de quatre ailes encadrant une cour intérieure. Le palais actuel a été construit entre 1650 et 1780. Il abrite désormais le Musée des Tapisseries, et le Festival International d’Art Lyrique, créé en 1948.

Inauguré en 1911, le Musée des Tapisseries occupe les appartements des Archevêques d’Aix-en-Provence, dans l’ ancien palais archiépiscopal.

Au cours de son histoire, le Musée des Tapisseries a abordé plusieurs thématiques et constitué des fonds dans le domaine des arts textiles (Guillermain, Gérardin, Baran, Brocart, Graffin, Lerminiaux-Forest, Huntzinger…), de l’art contemporain et plus récemment, des arts du spectacle, autour des collections dites patrimoniales d’art lyrique.

Ces dernières sont principalement issues des productions du Festival d’Aix, de sa création aux années 1990. Elles comportent des costumes, des éléments de décor et des maquettes de décors et de costumes, conçus par de grands artistes et scénographes (Cassandre, Balthus, Masson, Ganeau, Malclès, Matias, Platé, Cantafora, Cauchetier…), ainsi qu’un important fonds documentaire (photos, programmes…).

– Visite commentée en continu : de 19h à 23h

Musée des tapisseries 28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488717415 https://www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries L’histoire de Don Quichotte : neuf tapisseries d’après C.J Natoire tissées à la Manufacture Royale de Beauvais en un exemplaire unique (cartons conservés au château de Compiègne). Les Grotesques : série tissée à Beauvais vers 1689 sur des cartons de J.B Monnoyer. Les Jeux russiens : quatre tapisseries tissées à la Manufacture de Beauvais à partir de 1769, d’après Leprince. Maquettes, costumes, décors et documents divers sur l’histoire du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Riche collection de tapisseries des 17° et 18° siècles.

©labophotovilledaixenprovence