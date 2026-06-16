VISITE COMPLETE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE Mende
VISITE COMPLETE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE Mende mardi 21 juillet 2026.
Mende
VISITE COMPLETE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Visite de l’atelier des 2 Gredins pour découvrir et comprendre le principe de la saponification à froid, connaitre les matières premières utilisées et appréhender les bases de la fabrication et de la sécurité dans le domaine.
Durée de la visite + démonstration de fabrication 2 heures
Tarif 12 €uros
Prévoir des vêtements couvrant (manche longue) et chaussures fermées.
VISITE LIMITÉE À 5 PERSONNES Réservation obligatoire, jusqu’au matin avant 11h, à l’Office de Tourisme de Mende, Cœur de Lozère 04 66 94 00 23
Véhicule indispensable Nous vous communiquerons le lieu exacte de l’atelierlors de votre inscription (13 km de Mende 17 minutes ). .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
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English :
L’événement VISITE COMPLETE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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