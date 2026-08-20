Visite-Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes, Église Saint-Vivien, Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vivien · Saintes
Informations pratiques
Visite-Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Vivien Charente-Maritime
Gratuit. Sans réservation. Jauge limitée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite-Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes.
Flash patrimoine : 10h durée 45mn / Concert : 11h Durée 1h
Découvrez l’histoire et l’architecture de l’église Saint-Vivien. Visite suivie par un concert entre orgue, trompette et hautbois, proposé par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes (OHVS).
Cédric Burgelin : orgue ; Pascal Dasse : trompette; Marc Dondeyne : saxophone
Infos : 06 09 67 42 51
Église Saint-Vivien 1 Place Saint Vivien, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546930992 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/edifices-religieux Dédiée à l’évêque de Saintes, Vivien, l’actuelle église est construite sur l’emplacement de trois édifices chrétiens successifs. Le premier, au VIe siècle, était une basilique élevée autour du tombeau du saint dans une nécropole paléochrétienne.
Le second, avant le XIIe siècle était un prieuré occupé par des chanoines réguliers rasé après 1572. Une nouvelle chapelle est alors construite en 1617, démolie en 1840. L’édifice actuel est une église néoclassique construite entre 1840 et 1845 par l’architecte Brossard, sur le modèle des basiliques paléochrétiennes.
Visite-Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes.
©OHVS
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