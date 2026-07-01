Visite-conférence de la Collégiale Saint-André, Collégiale Saint-André, Grenoble

Informations pratiques

Visite-conférence de la Collégiale Saint-André Samedi 19 septembre, 14h30 Collégiale Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la collégiale et membre de l’Académie Delphinale : l’histoire de l’église Saint-André depuis le XIIIe siècle. La conférence sera ponctuée d’interludes musicaux à l’orgue, et suivie d’une visite guidée.

Collégiale Saint-André Place Saint-André, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 51 25 44 Construite au XIIIe siècle par André Dauphin, comte de Viennois, la collégiale Saint-André de Grenoble était la chapelle du palais et la nécropole des souverains du Dauphiné. Dotée d’un chapitre de 13 chanoines, elle rivalisait avec la cathédrale construite à la même époque par l’évêque, co-seigneur de la ville médiévale avec le dauphin. Seul monument construit par les anciens souverains de la province à nous être parvenu intact, elle vit passer maints personnages historiques (Louis XI, saint François de Sales, Lesdiguières, Stendhal…) et abrite le tombeau du chevalier Bayard. parking

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la collégiale et membre de l’Académie Delphinale : l’histoire de l’église Saint-André depuis le XIIIe siècle. La conférence sera ponctuée d’interludes…

© Gilles-Marie Moreau