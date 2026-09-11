Visite conférence » Patrimoines en péril : Artistes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale », Maison de la Céramique, Dieulefit
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Céramique · Dieulefit
Informations pratiques
Visite conférence » Patrimoines en péril : Artistes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale » Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de la Céramique Drôme
Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
En lien avec la thématique des JEP 2026, la Maison de la Céramique et l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux, vous présenteront :
– un film du déroulement d’une cuisson « à l’ancienne »,
– une conférence sur les artistes en période de guerre avec illustrations,
– le Mémorial dédié à la résistance civile honorant la mémoire des personnes ayant sauvé des artistes et autres civils pendant la Seconde Guerre mondiale.
Maison de la Céramique 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 46 42 49 »}]
En lien avec la thématique des JEP 2026, la Maison de la Céramique et l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux, vous présenteront :
©Debeauxlendemains
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