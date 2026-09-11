Informations pratiques

Visite conférence » Patrimoines en péril : Artistes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale » Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de la Céramique Drôme

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

En lien avec la thématique des JEP 2026, la Maison de la Céramique et l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux, vous présenteront :

– un film du déroulement d’une cuisson « à l’ancienne »,

– une conférence sur les artistes en période de guerre avec illustrations,

– le Mémorial dédié à la résistance civile honorant la mémoire des personnes ayant sauvé des artistes et autres civils pendant la Seconde Guerre mondiale.

Maison de la Céramique 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 46 42 49 »}]

En lien avec la thématique des JEP 2026, la Maison de la Céramique et l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux, vous présenteront :

©Debeauxlendemains