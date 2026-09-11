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Visite conférence  » Patrimoines en péril : Artistes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale », Maison de la Céramique, Dieulefit

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Céramique · Dieulefit

Visite conférence  » Patrimoines en péril : Artistes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale », Maison de la Céramique, Dieulefit

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de la Céramique
Adresse
26220 Dieulefit
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
Limité à 20 personnes.

Visite conférence  » Patrimoines en péril : Artistes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale » Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de la Céramique Drôme

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

En lien avec la thématique des JEP 2026, la Maison de la Céramique et l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux, vous présenteront :
– un film du déroulement d’une cuisson « à l’ancienne »,
– une conférence sur les artistes en période de guerre avec illustrations,
– le Mémorial dédié à la résistance civile honorant la mémoire des personnes ayant sauvé des artistes et autres civils pendant la Seconde Guerre mondiale.

Maison de la Céramique 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 46 42 49 »}]
En lien avec la thématique des JEP 2026, la Maison de la Céramique et l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux, vous présenteront :

©Debeauxlendemains

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