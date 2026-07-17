Visite conférence sur saint Louis, Église Saint-Louis, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Louis · Paris
Informations pratiques
Visite conférence sur saint Louis 19 et 20 septembre Église Saint-Louis Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Visite conférence sur la vie de saint Louis avec une conférencière.
Église Saint-Louis 19 Rue Saint-Louis en l’Ile, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France 0146341160 http://www.saintlouisenlile.catholique.fr L’église est consacrée à saint Louis, roi de France sous le nom de Louis IX de 1226 à 1270. Il venait prier sur cette île, alors occupée par quelques vaches, et il y prit la Croix avec ses chevaliers en 1269 pour partir délivrer Jérusalem. Il racheta à l’empereur Baudouin II de Constantinople la relique de la couronne d’épines du Christ : on le voit donc, sur la statue placée sous la tribune de l’orgue en train de la porter. métro Pont Marie
Visite conférence sur la vie de saint Louis
©Thomas Humery
À voir aussi à Paris (Paris)
- Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS 17 juillet 2026
- Chantier participatif à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS 17 juillet 2026
- Exposition gratuite d’art japonais : SHINGIIIIII Jardin du Luxembourg PARIS 17 juillet 2026
- Pop Up Créatrices : 13 créatrices, 1 lieu, 3 jours pour dénicher la perle rare fait main Made in France Pop Up Créatrices Paris 17 juillet 2026
- Cours de yoga sur chaise pour seniors et personnes en situation de handicap Mairie du 11e arrondissement PARIS 17 juillet 2026