Visite conférence sur saint Louis, Église Saint-Louis, Paris

Informations pratiques

Visite conférence sur saint Louis 19 et 20 septembre Église Saint-Louis Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite conférence sur la vie de saint Louis avec une conférencière.

Église Saint-Louis 19 Rue Saint-Louis en l’Ile, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France 0146341160 http://www.saintlouisenlile.catholique.fr L’église est consacrée à saint Louis, roi de France sous le nom de Louis IX de 1226 à 1270. Il venait prier sur cette île, alors occupée par quelques vaches, et il y prit la Croix avec ses chevaliers en 1269 pour partir délivrer Jérusalem. Il racheta à l’empereur Baudouin II de Constantinople la relique de la couronne d’épines du Christ : on le voit donc, sur la statue placée sous la tribune de l’orgue en train de la porter. métro Pont Marie

Visite conférence sur la vie de saint Louis

©Thomas Humery