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Visite contée de l’exposition d’Abderrahmane Cheref pour les petits (3/7 ans) Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet · Nantes

Visite contée de l’exposition d’Abderrahmane Cheref pour les petits (3/7 ans) Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet
Adresse
1-4 Square Mathurin Meheut, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation Sur réservation (contact@lesfactotum.fr)

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 10:30
Gratuit : oui Sur réservation Sur réservation (contact@lesfactotum.fr) En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 7 

Visite ouverte aux enfants (de 3 à 7 ans) accompagnés d’un adulteDurée : 30 min.???? Sur réservation (contact@lesfactotum.fr)

Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes 44000


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