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Visite contée de l’exposition d’Abderrahmane Cheref pour les petits (3/7 ans) Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 10:30
Gratuit : oui Sur réservation Sur réservation (contact@lesfactotum.fr) En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 7
Visite ouverte aux enfants (de 3 à 7 ans) accompagnés d’un adulteDurée : 30 min.???? Sur réservation (contact@lesfactotum.fr)
Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes 44000
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