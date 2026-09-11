Visite contée de l’exposition d’Abderrahmane Cheref pour les petits (3/7 ans) Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Sur réservation Sur réservation (contact@lesfactotum.fr) En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 7

Visite ouverte aux enfants (de 3 à 7 ans) accompagnés d’un adulteDurée : 30 min.???? Sur réservation (contact@lesfactotum.fr)

Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes 44000



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