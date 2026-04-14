Visite contée de l’Herbarium, Herbarium des remparts, Saint-Valery-sur-Somme
Visite contée de l’Herbarium, Herbarium des remparts, Saint-Valery-sur-Somme jeudi 28 mai 2026.
Visite contée de l’Herbarium Jeudi 28 mai, 09h00 Herbarium des remparts Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T11:00:00+02:00
Herbarium des remparts 36 rue Brandt Saint Valery Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France
Visite contée de l’Herbarium de Saint-Valery-sur-Somme pour des collégiens. Bulles de Théâtre
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