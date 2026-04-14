Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite contée de l’Herbarium, Herbarium des remparts, Saint-Valery-sur-Somme

Visite contée de l’Herbarium, Herbarium des remparts, Saint-Valery-sur-Somme

Visite contée de l’Herbarium, Herbarium des remparts, Saint-Valery-sur-Somme jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Herbarium des remparts

Adresse : 36 rue Brandt Saint Valery

Ville : 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Département : Somme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Visite contée de l’Herbarium Jeudi 28 mai, 09h00 Herbarium des remparts Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T11:00:00+02:00

Herbarium des remparts 36 rue Brandt Saint Valery Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France
Visite contée de l’Herbarium de Saint-Valery-sur-Somme pour des collégiens. Bulles de Théâtre

À voir aussi à Saint-Valery-sur-Somme (Somme)