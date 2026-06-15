Visite contée Eclats de lune au clair de voix place du Colonel Laussedat Moulins
Visite contée Eclats de lune au clair de voix place du Colonel Laussedat Moulins samedi 22 août 2026.
Moulins
Visite contée Eclats de lune au clair de voix
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Visite contée dès 7 ans accompagnée d’une guitare baroque et d’un saz.
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place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
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English :
Tour suitable for ages 7 and up, accompanied by a baroque guitar and a saz.
L’événement Visite contée Eclats de lune au clair de voix Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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