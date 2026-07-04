Visite contée : Jeanne et la quête du remède magique Cité de l’économie Paris

Informations pratiques

Une aventure contée pour une sortie en famille pleine de rebondissements

Envie d’une idée d’activité originale à Paris ? Embarquez pour une visite contée immersive au cœur d’un musée insolite, où les enfants suivent les pas de Jeanne, une petite fille téméraire en mission pour sauver son père malade. Pour créer un remède, elle devra trouver des ingrédients rares, relever des défis, troquer ou utiliser de la monnaie… Une animation ludique et éducative qui invite petits et grands à réfléchir aux différentes formes d’échange dans nos sociétés.

Un parcours interactif et poétique à vivre avec les enfants

Conçue comme une véritable quête initiatique, cette activité pour enfants mêle conte, énigmes et rencontres inattendues. Accompagnés d’un médiatrice-contrice, les jeunes visiteurs vivent une expérience participative, où l’on apprend en jouant, en marchandant, et en s’entraidant. Parfaite pour une sortie en famille pendant les vacances ou le week-end, cette animation originale fait rimer découverte économique et imagination, dans un cadre patrimonial unique.

Les jeudis et samedis pendant l’été

Horaire : 15h

Durée : 45 minutes

A partir de 6 ans

Suivez Jeanne dans une aventure pleine de défis au cœur du musée. Une quête contée et ludique pour découvrir, en famille, les différentes formes d’échange : troc, monnaie… et un brin de malice !

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 15 août 2026 :

jeudi, samedi

de 15h00 à 15h45

payant Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-15T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T15:45:00+02:00;2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T15:45:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T15:45:00+02:00;2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T15:45:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T15:45:00+02:00;2026-07-23T15:00:00+02:00_2026-07-23T15:45:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T15:45:00+02:00;2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T15:45:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T15:45:00+02:00;2026-08-06T15:00:00+02:00_2026-08-06T15:45:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T15:45:00+02:00;2026-08-13T15:00:00+02:00_2026-08-13T15:45:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T15:45:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris



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