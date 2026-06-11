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Visite contée le château de l’Ours Châteauneuf

Visite contée le château de l’Ours Châteauneuf jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Château de Châteauneuf

Ville : 21320 Châteauneuf

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châteauneuf

Visite contée le château de l’Ours

Château de Châteauneuf Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Assistez en famille à une visite contée autour d’un théâtre de papier, conçu et illustré par l’autrice d’album jeunesse Kimiko. Découvrez l’histoire du château, ses décors et ses personnages à travers un livre animé et une aventure qui ravira petits et grands ! Durée 45 m. À partir de 2 ans. Réservation obligatoire.   .

Château de Châteauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89  chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Visite contée le château de l’Ours

L’événement Visite contée le château de l’Ours Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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